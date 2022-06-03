Центрально-восточная Европа поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос

Европейцы поддерживают инициативу Украины о вступлении в НАТО и ЕС / УНИАН

Украина - независимое государство, она имеет полное право на вступление в ЕС и НАТО. Именно так считают большинство граждан шести из девяти стран Центрально-Восточной Европы. Соответствующие результаты опросов опубликовали в аналитическом центре GLOBSEC из Братиславы.

Вступление Украины в союзы поддерживают граждане Польши, Литвы, Чехии, Эстонии, Латвии и Румынии. Проценты отличаются - от 51% В Румынии до почти 80% в Польше.

Однако в Словакии, Болгарии и Венгрии большинство граждан убеждены, что Украина должна сохранить за собой нейтральный статус.

"10% опрошенных в Болгарии и Словакии считают, что Украина должна остаться в российской сфере влияния. В других странах Центрально-Восточной Европы такое мнение высказали 1-5% респондентов", - говорится в сообщении.

Исследователи предполагают, что такая динамика связана с более сильным влиянием Кремля. Так, например, в Болгарии и Словакии значительная часть населения считает, что "Украина является частью России".

Есть и такие граждане, которые убеждены, что Украина - "марионетка" Запада. Такое мнение высказали более 20% опрошенных из Латвии, Эстонии, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Следует отметить, что в последней менее 45% граждан называют Украину независимым государством.

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Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения. 8 апреля он добавил, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом.

17 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.