Центрально-восточная Европа поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос

В Словакии и Болгарии значительная часть опрошенных считает, что Украина является частью России.
Украина - независимое государство, она имеет полное право на вступление в ЕС и НАТО. Именно так считают большинство граждан шести из девяти стран Центрально-Восточной Европы. Соответствующие результаты опросов опубликовали в аналитическом центре GLOBSEC из Братиславы.
Вступление Украины в союзы поддерживают граждане Польши, Литвы, Чехии, Эстонии, Латвии и Румынии. Проценты отличаются - от 51% В Румынии до почти 80% в Польше.
Однако в Словакии, Болгарии и Венгрии большинство граждан убеждены, что Украина должна сохранить за собой нейтральный статус.
"10% опрошенных в Болгарии и Словакии считают, что Украина должна остаться в российской сфере влияния. В других странах Центрально-Восточной Европы такое мнение высказали 1-5% респондентов", - говорится в сообщении.
Исследователи предполагают, что такая динамика связана с более сильным влиянием Кремля. Так, например, в Болгарии и Словакии значительная часть населения считает, что "Украина является частью России".
Есть и такие граждане, которые убеждены, что Украина - "марионетка" Запада. Такое мнение высказали более 20% опрошенных из Латвии, Эстонии, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Следует отметить, что в последней менее 45% граждан называют Украину независимым государством.
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Вступление Украины в Евросоюз
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения. 8 апреля он добавил, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом.
17 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.
24 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства. 27 мая стало известно о том, что Греция и Кипр выступают против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС.
Британский премьер Борис Джонсон в ходе визита в Киев 9 апреля предложил президенту Владимиру Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС. Речь идет о европейском альянсе, который будет противостоять агрессии РФ.
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