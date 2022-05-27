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Альянс Украины, Британии и 5 стран: у Путина заявили об "ударе" по Евросоюзу

27 мая 2022, 14:50

В Кремле предполагают, что Великобритания, дескать, может попытаться подорвать позиции Евросоюза.

Песков
Публикацию Corriere Della Sera пока можно назвать только сообщением СМИ - Песков / Коллаж УНИАН, МИД Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможное создание нового альянс, в который вошли бы Украина, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия, Литва, а в будущем, возможно, и Турция, могло бы, дескать, подорвать позиции Европейского Союза. Впрочем, в Кремле не знают, была ли действительно такая инициатива со стороны Джонсона.

Как сообщает Ведомости, комментируя сообщение Corriere Della Sera о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон 9 апреля в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать новый альянс с участием Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, и, возможно, Турции, он назвал возможной целью такого гипотетического объединения, дескать, подрыв единства Евросоюза

Читайте такжеУкраина, Польша и Британия официально создают новый альянс: что это значит"Мы не знаем были ли такие инициативы у Джонсона — в этом случае это, наверно, означало бы, что он предлагает такой междуусобчик с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула", - сказал Песков.

Кроме того, он призвал осторожно относиться к таким сведениям.

"При всем уважении к Corriere della Sera, все-таки давайте относится к этому как к сообщению СМИ", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Публикация Corriere della Sera об альянсе Британии и Украины

Итальянское издание Corriere della Sera 26 мая опубликовало материал, согласно которому Украине в качестве альтернативы вступления в Евросоюз могут предложить присоединиться к альянсу, который будет противостоять России. Об этом, как пишут журналисты, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время переговоров в Киеве с Владимиром Зеленским 9 апреля.

В Европейское Содружество могут войти 7 государств:

  • Великобритания (лидер);
  • Украина;
  • Польша;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Турция (на более позднем этапе).

Журналисты указывают, что у Украины пока нет конкретной точки зрения по данному вопросу. Однако украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение Путина.

Подчеркивается, что Украина будет ждать 23 июня, когда состоится саммит, на котором решат вопрос статуса страны как кандидата на вступление в ЕС.

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