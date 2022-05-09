Вступление в Евросоюз: Украина передала ЕС полностью заполненный опросник о членстве

Теперь Еврокомиссия должна подготовить отчет, который передаст на рассмотрение в Европейский совет.
Украина уже заполнила и передала Евросоюзу вторую часть опросника о членстве в ЕС.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. О том, что вторая часть опросника уже заполнена, глава Украинского государства рассказал президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен во время переговоров по видеосвязи.
"Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – отметил он после проведения переговоров.
Об этом рассказывал также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС стало бы мощным сигналом поддержки для нашего народа, а также ответом на военную агрессию россии", – подчеркнул он.
В Кабмине отмечают, что заполненная вторая часть опросника составляет почти 4000 страниц, на которых Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому.
По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, первая часть опросника, которую Украина передала ранее и которая содержала оценку соответствия нашего государства экономическим и политическим критериям членства в ЕС, уже высоко оценена Еврокомиссией.
"Сегодня мы передали ответы на вторую часть опросника. Теперь мяч на стороне ЕС. Украина уже доказала, что для нее европейские ценности – это гораздо больше, чем просто формулировка на бумагах. Ожидаем положительное решение о предоставлении статуса кандидата и дальнейшую поддержку Украины на пути к членству в ЕС", – подчеркнула Стефанишин.
Для чего нужен опросник
Опросник нужен для того, чтобы определить, готова ли страна начинать предметные переговоры о вступлении в Евросоюз.
Теперь, когда власти Украины полностью подготовили ответы на опросник, следующим шагом должна быть подготовка отчета Европейской комиссией. Готовый отчет Еврокомиссия передаст на рассмотрение в Европейский совет.
Напомним, ранее в Австрии предупредили, что вступление Украины в ЕС может затянуться на 10 лет.
Также ранее в ЕС отмечали, что в июне 2022 года Европейский Союз может предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Это решение должно приниматься единогласно, отметил глава представительства ЕС Матти Маасикас.
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