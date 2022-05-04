В Австрии предупредили: вступление Украины в ЕС может затянуться на 10 лет

Для Украины не может быть ускоренной процедуры вступления в ЕС, говорит Каролин Эдтштадлер.
Вступление Украины в Европейский Союз может затянуться на 10 лет, заявила министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер.
По ее мнению, полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", пишет Euractiv.
Австрийский высокопоставленный чиновник напомнила о том, что "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".
Она также обратила внимание на то, что для Украины не может быть ускоренной процедуры вступления в ЕС.
"Министр иностранных дел также хотел этим сказать, что, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", - добавила Эдтштадлер.
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Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
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