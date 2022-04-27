Зеленский объявил о готовности ЕС полностью открыть свои рынки для Украины

Владимир Зеленский / Офис президента

Европейский Союз на год уберет все торговые ограничения для Украины. Такой шаг позволит восстановить украинскую экономику. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласила убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также прекратить действие антидемпинговых тарифов. Обсудив сегодня детали этого предложения с Президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит нам сохранить максимально экономическую активность в Украине, наше национальное производство", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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