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До 2027 года Евросоюз планирует отказаться от поставок российского газа

24 апреля 2022, 13:23

Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе, считает австрийский министр Леоноре Гевесслер.

газпром, газ
ЕС планирует отказаться от поставок газа из России до 2027 года / Коллаж Reuters, pixaby

Еврокомиссия поставила цель для всех стран-участниц ЕС отказаться от импорта российского газа до 2027 года.

Об этом заявила австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер в интревью Kurier.

По ее словам, Австрия считает эту цель очень амбициозной.

"Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе", - отметила Гевесслер.

Она подчеркнула, что для отказа от российского газа необходимо постепенно сократить его потребление, перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно. Также необходимо начать производство биогаза и возобновляемого водорода и найти других поставщиков голубого топлива.

Отметим, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства.

Шалленберг озвучил мнение, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский. Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Отказ стран ЕС от российского газа

Литва первой в ЕС полностью отказалась от импорта российского газа.

3 апреля глава латвийского оператора хранилищ природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барис заявил, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) больше не намерены импортировать газ из РФ. В Министерстве энергетики страны заявили, что с начала текущего месяца газотранспортная система работает без голубого топлива из РФ.

23 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не может отказаться от газа из России, так как подобный шаг может серьезно навредить экономике страны и не поспособствует завершению войны в Украине. Берлин опасается экономического кризиса и потери миллионов рабочих мест. По его словам, немецкое государство допустило серьезную ошибку, поскольку заранее не продумало вопрос быстрой смены поставщиков газа, нефти и угля.

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