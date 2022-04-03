Страны Балтии полностью отказались покупать российский газ / Reuters

Балтийские страны (Литва, Латвия и Эстония) больше не намерены импортировать газ из Российской Федерации. С таким заявлением выступил сделал глава латвийского оператора хранилищ природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барис.

"Если у кого-то были сомнения в том, можно ли доверять поставкам из России, то нынешние события четко свидетельствуют, что такой уверенности больше нет. С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву", – говорит он.Читайте такжеПервая страна ЕС полностью отказалась от российского газа

Напомним, ранее Литва первой в ЕС полностью отказалась от импорта российского газа.

В Министерстве энергетики страны заявили, что с начала текущего месяца газотранспортная система работает без голубого топлива из РФ.

"Мы первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа", - говорит министр энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса.