Первая страна ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва отказалась от российского газа

Литва первой в ЕС полностью отказалась от импорта российского газа. В Министерстве энергетики страны заявили, что с начала текущего месяца газотранспортная система работает без голубого топлива из РФ, пишет издание Delfi.

"Мы первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа", - цитирует издание заявление министра энергетики страны Дайнюса Крейвиса.

По данным литовского оператора газотранспортной системы, в субботу, 2 апреля, импорт российского газа в Литву равнялся нулю. В Министерстве энергетики отметили, что весь спрос на газ удовлетворяется через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

Россия грозится прекратить поставки газа в Европу

Российский президент Владимир Путин 31 марта заявил о подписании указа, согласно которому продажа газа "недружественным странам" должна осуществляться в национальной валюте – рублях. Он призвал зарубежные компании открыть счета в банках РФ. В случае отказа Запада Россия намерена прекратить поставки газа в Европу.

В Германии и Франции заявили, что они не собираются покупать газ в России в рублях и назвали такое требование неприемлемым.

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