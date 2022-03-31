Покупка газа в рублях или прекращение поставок: Путин разразился ультиматумом Западу

Контракты с Европой могут быть остановлены уже с 1 апреля.
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты за газ с, дескать, "недружественными" странами должны осуществляться исключительно в рублях. До 1 апреля зарубежные компании должны открыть соответствующие счета. Если этого не будет, Россия грозится перекрыть поставки топлива в Европу.
"Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - сказал Путин.
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Автор: Андрей Ганчук