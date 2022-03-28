Большая семерка отказалась платить РФ за газ в рублях – у Путина грозятся перекрыть топливо в Европу

Россия собралась получать оплату за газ только в рублях, но Запад на такие условия не пойдет / Reuters

Страны G7 не намерены платить России за газ в рублях, как того требует Москва, поскольку такой призыв является четким и односторонним нарушением прописанных в контрактах обязательств. Государства просят компании не идти на компромисс. При этом в Кремле уже заявили, что откажется поставлять газ в Европу, если не удастся договориться по оплате в российской национальной валюте.

Как сообщает Reuters, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сделал заявление о том, что в ходе встречи в G7 было принято единогласное решение, согласно которому требование России по оплате за газ в рублях неприемлемо. Москва в одностороннем порядке нарушает обязательства.Читайте такжеЭмбарго на газ и нефть из РФ: эксперт рассказал, как ЕС может остановить войну против Украины

"Все министры стран G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", - отметил Хабек.

По его словам, министры также акцентировали внимание действительности действующих договоров, которые компаниям следует соблюдать. В таком требовании Путина немецкий министр видит попытку внести раскол в единство стран, однако этого сделать не получится.

"Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем соответствующие компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но - как вы можете видеть из этого великого единства и решимости - мы не будем разделены", - подчеркнул Роберт Хабек.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что Россия готова перекрыть поставки газа в Европу, если Запад не пойдет на ее условия.

"Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях", - цитирует его Коммерсант.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал Запад за слабые санкции против РФ, которые наказывают Москву, но не останавливают военное наступление российских оккупационных войск. Речь шла, в том числе, о неготовности Европы отказаться от нефти и газа из России.