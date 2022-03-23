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Россия будет продавать газ в ЕС только за рубли – Путин сделал новое поручение

23 марта 2022, 15:04

По словам российского диктатора, на рублевый расчет перейдут в поставках газа из РФ в так называемые "недружественные страны".

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Россия будет продавать газ в ЕС только за рубли – Путин сделал новое поручение/ Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поручил впредь брать оплату за поставки газа в Европу лишь в рублях. По его словам, якобы расчеты в долларах, евро и других валютах потеряли всякий смысл из-за санкций.

Теперь страны ЕС, которые являются потребителями российского газа, должны иметь возможность проводить платежи за газ из РФ в рублях. Об этом сообщило российское пропагандистское госагентство ТАСС.

При этом Путин отмечает, что Россия продолжит поставлять газ согласно объемам и ценам, которые предусмотрены в контрактах.

"За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемому замораживанию российских активов. Эта коллективная мера фактически подвела черту под надежностью своих валют... Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть невыполнены", – заявил президент страны-агрессора.

Читайте такжеПохмелье будет тяжелым, или как Россия откатилась в средние векаПоэтому, по словам Путина, он принял решение в кратчайший срок реализовать комплекс мер, которые будут направлены на то, чтобы брать оплату за газ из так называемых "недружественных стран" лишь рублями.

Напомним, Владимир Зеленский обратился в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию ужесточить санкции против России, против их режима и ударить по русским деятелям, ответственным за эту войну. Президент уверен, что новые санкции будут, и будут уже на этой неделе.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что следует ввести еще больше санкций против страны-агрессора России. По его словам, это может приостановить военные преступления РФ против Украины.

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