Новые санкции ЕС против России будут уже на этой неделе - Зеленский

Зеленский выступил с новым обращением к украинцам / скриншот

Владимир Зеленский обратился в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию усилить санкции против России, против их режима и ударить по российским деятелям, ответственным за эту войну. По их недвижимости, по их счетам, яхтам и т.д.

Президент уверен, что новые санкции будут, и будут уже на этой неделе. Зеленский также сегодня провел разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о нашем сотрудничестве, о развитии Украины со всеми вместе в Европейском Союзе.

"Важный разговор состоялся с премьер-министром Канады, продолжаем вместе координировать позиции накануне саммитов НАТО и "Большой семерки". Джастин Трюдо поддержит нас. Особый аспект – это гарантии безопасности для Украины, жизненно нужные, и не только нам", - отметил президент в выступлении.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Греции, который первым из официальных лиц Европы решил поддержать работу гуманитарных коридоров в Мариуполе, чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз, необходимый каждому.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.