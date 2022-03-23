90% украинцев считают, что заплатить за отстраивание Украины после войны должна Россия - опрос

90% украинцев считают, что заплатить за отстаивание Украины после войны должна Россия / Reuters

90% украинцев считают, что страна-агрессор Россия обязана компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины из-за развязанной ею в нашей стране войны. Такие результаты показал опрос, который провели сотрудники группы "Рейтинг".

Итак, 90% респондентов считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия.

Кроме того, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% - международные организации, 12% - США и только 10% считают, что Украина справится своими силами.

61% хотят финансово поддержать строительство или пойти работать на строительство, 5% считают, что это дело исключительно власти. Все остальные хотели бы, но не имеют возможности.

Читайте также72% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО: новый опрос

Напомним, ранее сообщалось - 81% американцев считают Украину дружественной либо союзной страной, а 71% считают Россию вражеским государством.

Об этом говорится в данных опроса проекта YouGov. Это наивысший показатель среди всех стран в опросе. И он даже выше, чем у Северной Корее и Ирана.