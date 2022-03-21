Как остановить Путина: премьер-министр Чехии назвал единственный способ

Петр Фиала рассказал, как можно остановить Путина / Фото Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что следует ввести еще больше санкций против страны-агрессора России.

По его мнению, это может приостановить военные преступления РФ против Украины.

"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди", - написал Фиала в Twitter.

"Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", — считает он.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее высказал мнение, что Запад сам позволил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину почувствовать себя безнаказанным. Поспособствовала этому зависимость Европы от российской нефти и газа. Чтобы остановить Путина, необходимо прекратить покупать газ у России.

Другие новости: