Как остановить Путина: премьер-министр Чехии назвал единственный способ

Чехия призывает ужесточить санкции против РФ, ведь Владимир Путин совершает военные преступления, и из-за его войны погибают невинные люди.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что следует ввести еще больше санкций против страны-агрессора России.
По его мнению, это может приостановить военные преступления РФ против Украины.
"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди", - написал Фиала в Twitter.
"Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", — считает он.
Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее высказал мнение, что Запад сам позволил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину почувствовать себя безнаказанным. Поспособствовала этому зависимость Европы от российской нефти и газа. Чтобы остановить Путина, необходимо прекратить покупать газ у России.
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