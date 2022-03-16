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Есть только один способ: премьер Британии рассказал, как остановить Путина

16 марта 2022, 08:57

По мере того, как падают российские бомбы, стоимость нефти и газа растет. А это означает, что у Путина становится больше денег, заявил Борис Джонсон.

Борис Джонсон
Борис Джонсон рассказал, как остановить Путина / Reuters

Запад сам позволил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину почувствовать себя безнаказанным. Поспособствовала этому зависимость Европы от российской нефти и газа. Чтобы остановить Путина, необходимо прекратить покупать газ у России.

Такое мнение озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье для британского издания The Telegraph.

Несмотря на агрессию России в 2014 году и аннексию части территории Украины, западные страны продолжили наращивать экономические связи с РФ.

"И поэтому, когда он, наконец, пришел, чтобы начать свою жестокую войну на Украине, он знал, что миру будет очень трудно его наказать. Он знал, что создал зависимость. Вот почему он чувствует себя способным бомбить родильные дома. Вот почему он набрался смелости, чтобы начать беспорядочные нападения на убегающие семьи. И по мере того, как падают его бомбы, стоимость нефти и газа растет еще больше, а это означает, что у вас меньше денег, а у Путина больше", – написал Джонсон.

Британский премьер уверен, что единственный способ остановить Путина – перестать покупать его газ. Джонсон добавил, что этот шаг будет болезненным, "но теперь мы должны вернуть контроль".

Чтобы отказаться от российских углеводородов, по мнению Джонсона, нужно переходить на альтернативные источники энергии и делать ставки на атомные станции.

"Это безумие, что мы импортируем нефть и газ из путинской России, когда у нас есть собственные ресурсы в Северном море. Пришло время вселить в инвесторов больше доверия к британским углеводородам. Таким образом, у нас будет больше внутренней энергетической устойчивости при переходе к безуглеродному будущему", – резюмировал британский премьер.

Читайте такжеСенат США единогласно осудил Путина как военного преступникаКак сообщал Главред, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась мнением, когда и как закончится война в Украине.

По ее словам, ответ на этот вопрос знает президент страны-агрессора Владимир Путин.

"Ну, финал (войны в Украине, - ред.) – это действительно вопрос к президенту Путину. Мы полностью разрушили его экономику. Мы оказали военную помощь, гуманитарную помощь украинцам, позволив им сопротивляться гораздо дольше, чем ожидало руководство",– сказала Псаки и добавила, что Путин сам должен определить, как выглядит для него дальнейший путь.

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