В Белом доме объяснили, когда закончится война в Украине

Джен Псаки / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поделилась мнением, когда и как закончится война в Украине.

По ее словам, ответ на этот вопрос знает президент страны-агрессора Владимир Путин.

"Ну, финал (войны в Украине, - ред.) – это действительно вопрос к президенту Путину. Мы полностью разрушили его экономику. Мы оказали военную помощь, гуманитарную помощь украинцам, позволив им сопротивляться гораздо дольше, чем ожидало руководство",– сказала Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что Путин сам должен определить, как выглядит для него дальнейший путь.

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что к маю 2022 года Украина и Россия смогут достигнуть мирного соглашения, после того, как ВСУ уничтожат максимально возможное число оккупантов.

По его мнению, чтобы переломить ситуацию, Россия может попытаться наскрести наемников в Сирии или бросить в Украину всех срочников, которых призовут в апреле.

"Но после того, как мы их перемелем – к маю выйдем на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года", - считает Арестович.

Тем временем в Минобороны Британии считают, что Россия планирует применить химическое или биологическое оружие под фальшивым флагом, чтобы впоследствии обвинить Украину.

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