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Химическая или биологическая атака под чужим флагом: в Британии раскрыли планы РФ в Украине

15 марта 2022, 07:10

Вражеская атака будет сопровождаться массовым распространением фейков. А российские захватчики, как и всегда, будут пытаться обвинить во всем Украину.

Путин, противогаз
Россия, вероятно, собиралась совешить химическую атаку под фальшивым флагом / Фото Reuters, рixaby

Россия планирует применить химическое или биологическое оружие под фальшивым флагом, чтобы впоследствии обвинить Украину.

Об этом заявили в Минобороны Британии и добавили, что обвинения оккупантов в адрес Украины о якобы намерениях применить химическое и биологическое оружие продолжаются. Никаких доказательств этому нет. А безосновательные обвинения страны-агрессора скорее всего говорят об аналогичных планах.

Такая вражеская атака будет сопровождаться массовым распространением фейков. А российские захватчики, как и всегда, будут пытаться обвинить во всем Украину.

"Такая операция может иметь форму фальшивой атаки, инсценированного "обнаружения" агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств о якобы планировании Украиной применить такое оружие", – говорится в сообщении.

Российская атака под "фальшивым флагом" будет почти наверняка сопровождаться большой дезинформацией, чтобы усложнить определение правдивости.

"Разведка предполагает, что Россия, вероятно, собиралась использовать операции под "фальшивым флагом", чтобы оправдать свое первоначальное вторжение в Украину 24 февраля", - резюмировали в Минобороны Британии.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине. Джонсон также сказал, что единственный способ закончить войну в Украине – это если президент России осознает, что совершил "катастрофическую ошибку".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла фейки России о лабораториях биологического оружия в Украине. И предупредила, что Москва может попытаться применит химическое или биологическое оружие против граждан.

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