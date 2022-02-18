Перед вторжением РФ под чужим флагом применит химическое оружие на Донбассе – The Washington Post

РФ активно фабрикует повод к войне / Фото Reuters, рixaby

Объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие государства. На самом деле РФ может готовить провокацию с применением химического оружия.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на четырех чиновников, имена которых не раскрываются, Вашингтон получил "достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью кампании по дезинформации, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение".

Два других американских чиновника и один европейский независимо друг от друга подтвердили, что они знакомы с дополнительными разведданными, которые указывают на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы отравили газом и убили мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

Издание отмечает, что официальным лицам США еще предстоит представить большую часть доказательств, лежащих в основе их утверждений о передвижении войск или операций под чужим флагом.

Кроме того, представитель западной разведки на условиях анонимности сообщил, что большая часть индикаторов того, что Россия готовится к войне – "красные".

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"Все сводится к политическому решению, начинать ли атаку. РФ активно фабрикует повод к войне. Эта активность кажется большей, чем просто военные учения", – заявил он.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

Позже старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил Politico, что перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля 2022 года всегда преувеличивалась. Временные рамки, на которые действительно стоит обратить внимание, — это 20 февраля и после.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции". Вторжение России может произойти в любой момент.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Рф ищут предлог для вторжения в Украину, поэтому росСМИ распространяют фейковую информацию. В частности, речь идет об истории об обнаружении массовых захоронений мирных жителей, якобы убитых украинскими военными на Донбассе.

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