Окно для вторжения России в Украину остается открытым: в США заявили, что РФ ищет предлог для атаки

Джен Псаки и Нед Прайс заявили, что угроза вторжения России остается / Фото Reuters

В США заявили, что российские власти продолжают делать ложные заявления, которые впоследствии могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.

В частности, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Штатах обеспокоены заявлением президента России Владимира Путина о том, что на востоке Украины якобы происходит "геноцид" в отношении русскоязычных жителей региона, а также о том, что Вашингтон и Киев могут использовать биологическое или химическое оружие для атаки на территории, которые контролируют пророссийские сепаратисты на Донбассе. Прайс назвал эти утверждения "абсолютно ложными", передает Голос Америки.

Прайс добавил, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции". Представитель Госдепартамента не исключил возможность того, что вторжение произойдет после Олимпиады.

"Это (вторжение, - ред.) может произойти завтра, это может произойти на следующей неделе. Это может произойти до окончания Олимпиады. Это может состояться после завершения Олимпийских игр", – сказал Прайс.

Читайте такжеБольшая война России и Украины: Гармаш спрогнозировал, решится ли Путин на вторжениеВ свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что дезинформация, которую распространяют российские СМИ – это способ найти лживый предлог для вторжения в Украину. По ее словам, в частности, речь идет об истории об обнаружении массовых захоронений мирных жителей, якобы убитых украинскими военными на Донбассе.

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Псаки напомнила, что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявили, что нападение России может произойти в любое время и будет осуществлено под сфабрикованным предлогом.

"Мы видели, как эта тактика использовалась в прошлом (...) Мы ожидаем целого ряда ложных сообщений и предлогов, которые могут предшествовать вторжению", - отметила Псаки.

По ее словам, окно для возможного вторжения России в Украину остается открытым, а российские войска по-прежнему сконцентрированы рядом с украинской границей, несмотря на заявления Кремля об отводе части военнослужащих из региона.

"Есть то, о чем Россия говорит, и то, что Россия делает, и мы очень внимательно следим за тем, какие шаги они предпринимают на границе", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что согласно последнему отчету украинской разведки, собранному в среду, 16 февраля, нет никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

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