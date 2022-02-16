Вторжение России в Украину может произойти на этой неделе - Блинкен

Энтони Блинкен сделал заявление о сроках атаки РФ на Украину / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе.

Соответствующее заявление он озвучил в интервью France 24, текст которого обнародован на сайте американского Госдепа.

"Да, вполне возможно, что акт агрессии начнется на этой неделе, если мы посмотрим на происходящее с развертыванием российских войск в районах вокруг Украины", — заявил Блинкен.

По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал "все необходимое для акта агрессии против Украины".

"Мы видим все больше российских сил, окружающих Украину: более 100 тысяч военнослужащих. Это крайне тревожно, в том числе и происходящее с дислокацией в Беларуси на севере Украины", — отметил госсекретарь США.

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По словам Блинкена, у России нет причин стягивать войска к украинским границам.

"Единственное объяснение, которое мы видим — это очередной акт агрессии. Мы также должны видеть это в контексте истории. Так было и раньше, в 2014 году, с аннексией Крыма и интервенцией на востоке Украины", — добавил главный американский дипломат.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

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