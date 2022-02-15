Байден: Мы заплатим любую цену за санкции, если РФ нападет на Украину

Джозеф Байден во время сегодняшнего выступления / скриншот

Президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любую цену" при введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

"Если Россия совершит серьезную ошибку, начав агрессию против Украины, то ответственные государства не будут колебаться в своем ответе. Мы будем защищать свободу, мы готовы заплатить любую цену", - заявил Байден.

В своем обращении президент США пригрозил России тяжелыми санкциями, в частности против финансовых институтов.

По его словам, в случае агрессии против Украины газопровод "Северный поток-2" не будет завершен.

Выступление Байдена 16 февраля

Президент США Джо Байден 16 февраля выступил с обращением по ситуации в Украине. Он заявил, что США не хотят прямой конфронтации с Россией, но если под российский удар в Украине попадут американцы, то Вашингтон отреагирует.

В своем обращении Байден заявил, что Вашингтон готов зафиксировать договоренности с Россией по безопасности при их достижении. Также американский президент призвал в очередной раз своих граждан покинуть Украину.

Реклама

"На этих выходных я снова разговаривал с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжить дипломатию на высоком уровне для достижения письменных договоренностей между Россией, США и странами Европы для решения проблем безопасности", - отметил он.

Читайте также: