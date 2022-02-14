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Путин одобрил проект ответа России по "гарантиям безопасности" - Песков

14 февраля 2022, 19:01

Российский МИД продолжит работу над окончательным текстом ответа, который затем будет направлен США и НАТО.

Путин
Путин одобрил проект ответа по "гарантиям безопасности" / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин одобрил проект ответа США и НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Документ российскому лидеру представил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает издание РИА Новости.

"Президент концептуально одобрил проект, который был представлен Лавровым", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский МИД продолжит работу над окончательным текстом ответа, который затем будет направлен США и НАТО. Песков добавил, что пока сроки передачи документа неизвестны.

Отвечая на вопрос о возможности публикации российского ответа Песков сказал, что решение об этом примет Путин.

Требование Россией "гарантий безопасности"

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал два документа – проект договора РФ и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса. В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украини от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на Восток.

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26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

1 февраля стало известно, что США получили письменный ответ от России по так называемым гарантиям безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности, при этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по гарантиям безопасности проигнорировали российские озабоченности.

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

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