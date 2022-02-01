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США получили ответ Кремля по гарантиям безопасности - Washington Post

1 февраля 2022, 06:33
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Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил, что РФ ответила Штатам на предложения. При этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

США, Россиия
Россия ответила США на предложения по безопасности / фото Reuters

США получили письменный ответ от России по так называемым гарантиям безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности, при этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

"Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России", - пишет The Washington Post со ссылкой на слова чиновника.

"Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ", — рассказал собеседник издания.

Чиновник добавил, что США полностью привержены диалогу для решения вопросов безопасности. Он также отметил, что Вашингтон продолжит тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину.

Переговоры США и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа – проект договора России и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса.

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В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украину от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолжались более восьми часов.

Кремль требовал от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО якобы не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

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