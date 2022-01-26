"Не пойдем на компромисс": НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности"

Йенс Столтенберг / Reuters

Североатлантический Альянс (НАТО) передал России свой ответ по "гарантиям безопасности". Документ был передан российскому послу в Бельгии, где находится штаб-квартира альянса.

"НАТО передала свои предложения России сегодня днем, параллельно с Соединенными Штатами", - заявил официальный представитель НАТО, передает The Guardian.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс передал России ответ на "гарантии".

"НАТО подготовило свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, которые беспокоят Россию и вести диалог основываясь на принципах европейской безопасности", - заявил он.

Столтенберг также назвал вопросы, которые НАТО готово обсуждать с Россией:

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отвод ракет средней и меньшей дальности;

снижение угроз в киберпространстве;

снижение угроз, исходящих от космического оружия.

"Я считаю, что эти вопросы могут быть предметом обсуждения, которое будет выгодным для всех нас. Мы ясно дали понять, что не пойдем на компромисс относительно права нации на выбор собственного пути. НАТО уважает решение стран вступать в альянсы или нет. Такие решения должны приниматься в консенсусе и с учетом желания вступающей страны", - заявил Столтенберг.

Отметим, сегодня посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности.

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Гарантии безопасности

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

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