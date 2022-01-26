США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности" - СМИ

США и Россия / Reuters

Посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности.

Как пишет Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

Как передает ТАСС, визит американского посла в МИД России завершился, встреча продлилась около получаса. Он покинул здание МИД без комментариев, сообщило агентство.

США проинформировали Киев о содержании ответа

В США учли позицию Киева по российским предложениям в сфере безопасности и поинформировали украинское правительство о содержании ответов на ультиматумы Кремля. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"Мы не только проинформировали их… но и специально спрашивали их мнение и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет", - заявил он.

Реклама

Гарантии безопасности

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

Читайте такжеУгроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием Вашингтону

Читайте также: