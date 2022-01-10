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В Женеве завершились важные переговоры США и России: первые подробности

10 января 2022, 18:00

Первый раунд из серии переговоров по так называемым "гарантиям безопасности" завершился в Женеве накануне.

Россия США, флаг
Россия и США провели переговоры / pixabay

В Женеве американская и российская делегация завершили первые переговоры по так называемым "гарантиям безопасности", которые предложила Москва.

Как сообщает журналист телеканала CNN Дженифер Хенслер, переговоры длились почти восемь часов.

"Переговоры между чиновниками США и России в Женеве завершились в 16:32 по местному времени, сообщил представитель Госдепартамента. Они продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед", - рассказала она.

Что требовала Россия

Среди предложенных Россией "гарантий безопасности" есть требование о нерасширении НАТО на Восток за счет вступления Украины.

Также Россия желает сокращения американского присутствия в Восточной Европе.

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Путем переговоров с РФ американская сторона хочет снять напряженность вокруг границ Украины.

Кто представлял Россию

Российскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а американскую - замгосударственного секретаря Венди Шерман.

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

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