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Путин высказался об ответах США и НАТО по "гарантиям безопасности"

1 февраля 2022, 19:34

Он отметил, что власти РФ внимательно анализируют полученные от США и НАТО письменные ответы.

Владимир Путин
Владимир Путин прокомментировал ответ на "гарантии безопасности" / Фото Reuters

США и НАТО в своих письменных ответах по "гарантиям безопасности" проигнорировали российские озабоченности, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

При этом он добавил, что Россия не увидела учета трех ключевых требований по "гарантиям".

"Мы также провели обстоятельный обмен мнениями по поводу российских предложений США и НАТО по поводу предоставления России долгосрочных юридических гарантий безопасности", - заявил Путин.

Он отметил, что власти РФ внимательно анализируют полученные от США и НАТО письменные ответы.

"Уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся нерасширения НАТО, отказа от размещения ударного вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО", - заявил Путин.

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Он добавил, что США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности.

"Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности… Это ведь только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей-либо безопасности за счет безопасности других государств", - заявил Путин.

Переговоры США и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа – проект договора России и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса.

В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украину от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолжались более восьми часов.

Кремль требовал от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО якобы не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

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