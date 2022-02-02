Разоружение в обмен на деэскалацию: El Pais "слила" ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

В Сеть попал конфиденциальный ответ России от США и НАТО / Фото УНИАН, Reuters

Испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Файл с документами был опубликован в среду, 2 февраля.

В самом начале конфиденциального документа подчеркивается, что НАТО – оборонительный альянс и не угрожает России, а выступает за безопасность и стабильность. Также в НАТО заявили, что верят в возможность решения всех разногласий посредством диалога и дипломатии.

В документах говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в Альянс.

Вместе с тем Вашингтон и НАТО предлагают РФ обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах (таких как, ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия), успех которых обуславливает начало деэскалации российской военной угрозы на Украине.

"Учитывая продолжающееся масштабное, одностороннее и неоправданное развертывание войск в Украине и Беларуси и вокруг них, мы призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию проверяемым, своевременным и прочным образом", - заявили в НАТО.

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США утверждают, что прогресс по вопросам разоружения и мер доверия может быть достигнут "только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины".

"Мы готовы рассмотреть договоренности или соглашения с Россией по вопросам, представляющим двусторонний интерес, включить письменные документы, касающиеся наших соответствующих проблем безопасности", - говорится в документах.

elpais.com

США готовы начать диалог с Россией по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Вашингтон готов обсудить взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.

Также в НАТО решили воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе и рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе.

Помимо этого, Вашингтон готов обсуждать с Москвой механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше.

Также в НАТО подчеркнули, что не хотят конфронтации, но не пойдут на компромисс по принципиальным для альянса вопросов. Дальнейшее усиление угроз или агрессия против Украины заставит США и НАТО усилить свою "оборонительную позицию".

Переговоры США и России по безопасности

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал два документа – проект договора РФ и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса. В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украини от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолжались более восьми часов.

Кремль требовал от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО якобы не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

1 февраля стало известно, что США получили письменный ответ от России по так называемым гарантиям безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности, при этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по гарантиям безопасности проигнорировали российские озабоченности.

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