Перспективы Украины в НАТО и союз с Британией и Польшей: сокурсник Путина назвал план для Киева

К союзу Украины с Великобританией и Польшей мог бы присоединиться весь восточный фланг НАТО, считает Юрий Швец.
Украина на уровне элит не готова к вступлению в НАТО, поэтому интеграция в военно-политический блок Запада является маловероятным сценарием для Киева. Союз украинского государства с Польшей и Великобританией является оптимальной идеей. В перспективе к такому объединению могли бы присоединиться страны Восточной Европы. Об этом заявил сокурсник президента РФ Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец.
В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что шансы на евроатлантическую интеграцию Киева невысокие. Причиной тому является неготовность к такому шагу украинских элит.
Читайте такжеБудапештский меморандум и санкции против окружения Путина: Лондон грозит ударом по РФ из-за Украины"НАТО, к сожалению, Украине не светит. Не потому, что Украина как страна не готова, а не готова элита. От украинской власти давно уже США и НАТО требовали для вступления в Альянс – борьба с коррупцией и избавление в своих рядах от агентов влияния из Москвы. Но когда власть не может избрать специального антикоррупционного прокурора, то это стейтмент власти, что она не собирается этого делать. А если она не решит эти 2 вопроса, то кто же ее возьмет в НАТО?" – отметил эксперт.
Впрочем, у союза Украины с Польшей и Британией есть перспективы. В будущем на основе объединение может образоваться "мини-НАТО" при участии государств восточного фланга Североатлантического альянса.
"И вот этот Тройственный союз – это замечательная вещь. Это может быть мини-НАТО – туда могут подключиться страны Балтии, возможно, Румыния – таким образом, весь восточный фланг НАТО", - считает Швец.
Также он добавил, что Украина может получить и статус основного союзника США вне НАТО, при помощи которого появится возможность ускоренного получения новейших вооружений.
"Это договор с США о главном союзнике вне НАТО, что даст немедленно возможность быстрой поставки новейших вооружений в обход множества бюрократических процедур", - подчеркнул Юрий Швец.
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Союз Украины, Польши и Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 21 января сделала заявление, согласно которому Лондон рассматривает возможность создания трехстороннего военно-политического союза с Украиной и Польшей.
По словам руководителя британского внешнеполитического ведомства, Лондон, Киев и Варшава после прошлогодних декабрьских переговоров уже развивают сотрудничество.
Совет по геостратегии Великобритании опубликовал карту, на которой Британия, Украина и Польша определяются как союзники. Россия и Беларусь обозначены в качестве враждебных государств.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля сделал заявление о том, что Киев, Лондон и Варшава создают новый формат политического сотрудничества. Однако деталей украинский гарант не сообщил.
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