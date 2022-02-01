Зеленский заявил о новом формате сотрудничества Украины с Британией и Польшей

Владимир Зеленский выступил на заседании Рады 1 февраля / Фото Reuters ​

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый формат сотрудничества Украины с Великобританией и Польшей.

Об этом он сказал во время своего выступления в Верховной Раде во вторник, 1 февраля.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", — заявил Зеленский.

При этом каким именно он будет, глава государства не уточнил.

21 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что перспективы нового формата сотрудничества обсуждались во время визита президента Зеленского в Лондон.

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"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре — и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", — сказала она.

На фоне этого заявления независимая некоммерческая организация Совет по геостратегии Великобритании опубликовал геополитическую карту, на которой сформирована ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий были обозначены РФ и Беларусь.

Геополитическая карта, на которой сформирована ось между Лондоном, Варшавой и Киевом / twitter.com/ConGeostrategy

Борис Джонсон едет в Киев

1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину, где встретится с президентом Зеленским.

Как сообщила пресс-служба британского премьера, Джонсон обсудит с Зеленским агрессию России против Украины.

Также Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.

"Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости", - говорится в сообщении.

Польша планирует передать Украине ПЗРК и беспилотники

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна планирует передать Украине новое вооружение. В частности, речь идет о польском переносном зенитно-ракетном комплексе Гром, пишет Польское радио.

По словам Моравецкого, Украине планируют передать беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

В свою очередь, глава бюро нацбезопасности заявил, что Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО.

Как сообщал Главред, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обязан оказывать поддержку Киеву на фоне угрозы российской агрессии, но у стран-участниц на сегодня разные взгляды на поставки оружия для Украины.

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