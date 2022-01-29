НАТО обязано помогать Украине, но у стран-участниц разные взгляды на поставки оружия - Столтенберг

Некоторые страны уже поставляют оружие в Украину, заявил Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обязан оказывать поддержку Киеву на фоне угрозы российской агрессии, но у стран-участниц на сегодня разные взгляды на поставки оружия для Украины.

Столтенберг заявил в интервью изданию El Pais, что НАТО оказывает политическую и практическую поддержку, помогает Украине модернизировать вооруженные силы, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты.

"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине (...) Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды", - отметил сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Балтии уже поставляют оружие в Украину.

"Это право Украины на самооборону. Украина имеет право на самооборону, это принцип, закрепленный в Уставе ООН", - добавил генсек НАТО.

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В то же время он исключил, что поставки оружия для Украины могут представлять угрозу безопасности России, поскольку Москва располагает самой большой армией в Европе, современными вооружениями и ядерным оружием.

Как сообщал Главред, в ближайшие недели Эстония отправит в Украину произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

21 января издание сообщило, что Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.

Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

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