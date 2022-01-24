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В ближайшие недели Эстония передаст Украине "десятки и десятки" американских Javelin

24 января 2022, 08:25

Посол Эстонии Каймо Кууск не назвал конкретное количество, но уточнил, что речь идет "о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет".

Javelin, Эстония
Если эскалация будет расти, то Эстония готова расширять поддержку Украины / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

В ближайшие недели Эстония отправит в Украину произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Кака рассказала дипломат в интервью проекту Радио Свобода Донбасс.Реалии, Эстония получила разрешение США на поставку Javelin в Украину.

"В ближайшие недели (время отправления, – ред.). Это нормальная процедура – ​​мы должны были спросить разрешение и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину", - сказал Кууск.

Посол Эстонии уточнил, что речь идет "о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет".

"Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - отметил Кууск.

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По его словам, обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в конце октября и ноябре прошлого года. Основанием стал рост напряженности на украинско-российской границе.

Дипломат добавил, что если эскалация будет расти, то Эстония готова расширять поддержку.

Кууск рассказал, что Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано.

Таллин также готов был передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств – Германии, как производителя, и Финляндии, как предыдущего владельца.

Читайте такжеГермания отказалась давать Украине бронежилеты, но развернет военный госпитальОтметим, американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

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