В ближайшие недели Эстония передаст Украине "десятки и десятки" американских Javelin

Посол Эстонии Каймо Кууск не назвал конкретное количество, но уточнил, что речь идет "о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет".
В ближайшие недели Эстония отправит в Украину произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.
Кака рассказала дипломат в интервью проекту Радио Свобода Донбасс.Реалии, Эстония получила разрешение США на поставку Javelin в Украину.
"В ближайшие недели (время отправления, – ред.). Это нормальная процедура – мы должны были спросить разрешение и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину", - сказал Кууск.
Посол Эстонии уточнил, что речь идет "о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет".
"Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - отметил Кууск.
По его словам, обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в конце октября и ноябре прошлого года. Основанием стал рост напряженности на украинско-российской границе.
Дипломат добавил, что если эскалация будет расти, то Эстония готова расширять поддержку.
Кууск рассказал, что Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано.
Таллин также готов был передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств – Германии, как производителя, и Финляндии, как предыдущего владельца.
Читайте такжеГермания отказалась давать Украине бронежилеты, но развернет военный госпитальОтметим, американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".
Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.
Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".
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