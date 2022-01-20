Госдеп разрешил странам Балтии отдавать Украине американское оружие / Reuters

Госдеп США дал разрешение трем американским союзникам по НАТО ‒ странам Балтии ‒ отправлять в Украину оружие американского производства. Об этом сообщается западный авторитетный портал Politico.

Согласно правилам экспортного контроля, Латвия, Эстония и Литва обязаны были получить разрешение от Госдепа перед тем, как передать оружие Украине.

"Запросы от Латвии, Эстонии и Литвы поступили за последние недели, и последний из них был одобрен в среду вечером", ‒ говорится в тексте сообщения.

Источник Politico категорически отказался указать, какое именно оружие разрешено передать Украине.

Разрешение от Госдепа правительствам стран Балтии поступило после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.

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Напомним, ранее сообщалось - Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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