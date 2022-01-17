РФ планирует перебросить ядерное оружие к границам Украины – NYT

Ядерное оружие может появится в Украине / http://warcyb.org.ru/

Россия может принять решение о размещении ядерного оружия неподалеку от границ Украины.

К такому выводу пришли журналисты The New York Times, проанализировав угрозы кремлевской верхушки о "красных линиях", пересечение которых якобы угрожает нацбезопасности РФ.

Авторы также обратили внимание на обнародование данных американской разведки о вероятности развертывания Россией нового ядерного оружия, включая гиперзвуковые ракеты, а также сопоставили их с последними угрозами Владимира Путина.

В материале подчеркивается, что хозяин Кремля не скрывал, что попытается разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования в непосредственной близости от Вашингтона.

Журналисты пишут о том, Путин якобы переживает из-за возможности "удара" США по РФ с территории Украины.

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"Он дал понять, что Россия может сделать то же", - пишут журналисты.

В свою очередь, высокопоставленный российский дипломат в Женеве говорил, что Москва готова разместить "неопределенные" системы вооружения в "подозрительных" местах.

Авторы напомнили, что российские официальные лица в последние дни снова намекнули на развертывание новых ракет, а американские официальные лица повторили, что не видят никаких шагов в этом направлении.

"Однако любые попытки разместить оружие неподалеку американских городов создадут условия, похожие на кризис 1962 года, когда мир был ближе всего к обмену ядерными ударами", - резюмируется в материале.

Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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