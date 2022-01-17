УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ планирует перебросить ядерное оружие к границам Украины – NYT

17 января 2022, 10:28
Прослушать новость
Остановить

Владимир Путин переживает из-за возможности "удара" США по РФ с территории Украины.

Тополь-М, шахта, Россия
Ядерное оружие может появится в Украине / http://warcyb.org.ru/

Россия может принять решение о размещении ядерного оружия неподалеку от границ Украины.

К такому выводу пришли журналисты The New York Times, проанализировав угрозы кремлевской верхушки о "красных линиях", пересечение которых якобы угрожает нацбезопасности РФ.

Авторы также обратили внимание на обнародование данных американской разведки о вероятности развертывания Россией нового ядерного оружия, включая гиперзвуковые ракеты, а также сопоставили их с последними угрозами Владимира Путина.

В материале подчеркивается, что хозяин Кремля не скрывал, что попытается разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования в непосредственной близости от Вашингтона.

Журналисты пишут о том, Путин якобы переживает из-за возможности "удара" США по РФ с территории Украины.

Реклама

"Он дал понять, что Россия может сделать то же", - пишут журналисты.

В свою очередь, высокопоставленный российский дипломат в Женеве говорил, что Москва готова разместить "неопределенные" системы вооружения в "подозрительных" местах.

Авторы напомнили, что российские официальные лица в последние дни снова намекнули на развертывание новых ракет, а американские официальные лица повторили, что не видят никаких шагов в этом направлении.

"Однако любые попытки разместить оружие неподалеку американских городов создадут условия, похожие на кризис 1962 года, когда мир был ближе всего к обмену ядерными ударами", - резюмируется в материале.

Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

Читайте еще:

viber
новости России ядерное оружие новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «РФ планирует перебросить ядерное оружие к границам Украины – NYT». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Проблемы, как из рога изобилия: для кого из знаков год Тигра станет труднымПроблемы, как из рога изобилия: для кого из знаков год Тигра станет трудным 5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужасным5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужасным Куртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в УкраинеКуртки пригодятся до самого лета: синоптик дала аномально холодный прогноз погоды на весну в Украине Как быстро очистить машину и стекла от снега и льда: лучшие способыКак быстро очистить машину и стекла от снега и льда: лучшие способы Получение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалуПолучение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу
10:28

Сотрудники ГБР пытались вручить Порошенко в аэропорту повестку в суд, но он отказался - СМИ

10:28

РФ планирует перебросить ядерное оружие к границам Украины – NYTВидео

10:11

"Отдам балкон под пусковую": украинцы поддержали идею размещать военные базы НАТО на своих участках

10:08

Ни заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты

10:04

Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахВидео

Реклама
10:01

Есть ли растение, которое замедляет старение - ответ медика

09:34

У Порошенко в Жулянах вышла заминка со следователями ГБР из-за паспортаВидео

09:10

Самолет с Порошенко приземлился в Киеве - обновляетсяВидео

09:00

В Украине повысят размер алиментов: когда и на сколькоВидео

08:39

Гороскоп на сегодня, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниВидео

08:29

Врач назвал алгоритм действий и первые симптомы при повторном заражении COVID-19Видео

08:29

Умер известный актер из комедийного сериала Кухня

08:15

Санкции против Северного потока-2: почему США пошли на попятнуюмнение

07:25

У Путина объяснили, зачем Россия стянула войска к границам с Украиной

06:47

Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодняВидео

06:28

Тщетные старания России не пустить Украину в НАТО: что теперь вычудит Путинмнение

06:01

Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляетФото

05:28

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

05:02

Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолоданияВидео

04:47

Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофеВидео

Реклама
04:19

Как заставить бегонию цвести в домашних условиях: хитрость, которая заставит цветок выпустить бутоныВидео

03:54

Медик призвала отказаться от белого хлеба: в чем его страшная опасностьВидео

03:15

Два самых модных цвета в интерьере в 2022 году: они сделают дом уникально красивымФотоВидео

02:45

Украинцам перекрывают газ: кого "наказывают" и в чем причинаВидео

02:16

Крещение-2022: кому категорически нельзя окунаться в прорубь и как не заболеть

01:45

Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголяВидео

01:17

"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиФото

00:51

Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16 января, воскресенье
23:55

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

23:25

Украинец обратился к НАТО: предлагает забрать его землю под военную базу

23:10

В Кременчуге микроавтобус влетел в АЗС, вспыхнул пожар

22:57

Россия вызвала кризис и должна проявить гибкость - СтолтенбергВидео

22:25

Дания выделила Украине 22 млн евро: на что будут потрачены деньги

22:03

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:02

Угроза вторжения РФ: Канада рекомендует своим гражданам не ехать в УкраинуВидео

21:54

В Черновцах в жилом доме взорвался газ, жителей эвакуируют

21:26

Атака хакеров: у Байдена грозят ответкой, если подтвердится причастность РФВидео

21:21

В Италии скончался легендарный основатель дома моды

20:50

Порошенко признался, какие "сигналы" получал перед возвращением в УкраинуВидео

20:49

Весна уже в феврале: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимыВидео

Реклама
20:30

Андрей Шевченко, прощай: в Польше опровергли информацию о переговорах с тренеромВидео

20:03

Россия намекала на размещении ядерных ракет возле США - NYT

19:27

Резкий скачок цен: в Украине рекордно подорожало сливочное маслоВидео

19:27

Черная неделя Владим Владимирычамнение

19:01

Ирина Билык снялась в байкерском наряде на мотоцикле

18:42

Порошенко анонсировал возвращение в Украину и оценил вероятность арестаВидео

18:20

"Не можем больше терпеть". в Кремле заявили о "вторжении" НАТО в Украину

18:14

В Киеве мыши и тараканы атаковали десятки квартирВидео

17:56

Угроза "кровавой войны": Кулеба требует от РФ доказательств отсутствия планов агрессииВидео

17:37

Бросилась с моста на лед: подросток пыталась совершить суицидВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять