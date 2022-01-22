Германия не позволила Эстонии передать Украине гаубицы - WSJ / Reuters

Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на эстонских и немецких официальных лиц, проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров. Берлин отказывается разрешить третьей стране отправлять артиллерию в Украину, поскольку, по словам чиновников, это вооружение было сделано в Германии.

Гаубицы, производимые в Советском Союзе, дислоцировались в бывшей Восточной Германии. После воссоединения Германии в 1990-х годах Берлин экспортировал оружие в Финляндию, которая затем передала его в Эстонию в 2009 году.

Немецкие официальные лица заявили, что тупиковая ситуация является результатом давней политики по экспорту оружия в напряженные регионы.

Представитель эстонского правительства сказал, что его правительство все еще пытается убедить Германию передумать.

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Отметим, эстонские власти планировали отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.

Перед тем, как передать Javelin, Эстонии нужно получить разрешение от их производителя - Соединенных Штатов. Что касается гаубиц, то Эстония должна попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия.

Ранее сообщалось, что в связи с возможной агрессией Росиии, Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Кроме того, Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что правительство его страны не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

Первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину в ночь на 22 января. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь", 90 тонн летального оружия и других боеприпасов.

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