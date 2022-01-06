"Призываем Европу сделать то же самое": Латвия отправляет Украине оружие и военную технику

Латвия призвала Европу предоставить Украине оружие / Минобороны Украины

Латвия предоставит Украине оружие и военную технику. О выделении такой помощи заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

С соответствующим заявлением министр вытупил после встречи с украинским послом Александром Мищенко, пишет LSM.

Министр и посол уже согласовали, что будет входить в гуманитарный груз, который отправится в Украину. Глава оборонного ведомства Латвии призвал Европу последовать примеру его страны и также предоставить Украине вооружение.

"Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. Из нашего региона", – заявил Пабрикс.

Он добавил, что Украина, хоть и не является членом Североатлантического альянса, остается европейским союзником и фактически защищает Европу.

Реклама

Ранее сообщалось, что в 2022 году США предоставят Украине дополнительную военную помощь за линией, которая не связана с 300 миллионами долларов, которые были выделены из американского бюджета. На базе этого направления Киев получает такие вооружения, как Javeline. Также стороны активизируют военно-техническое сотрудничество.

Также ранее отмечалось, что Литва хочет передать Украине летальное оружие. Однако о том, какое именно оружие Литва собирается передать Украине, пока не сообщалось.

Вас также может заинтересовать: