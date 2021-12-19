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Литва хочет передать Украине летальное оружие

19 декабря 2021, 23:59
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Процесс передачи оружия Украине касается нескольких государств.

Литва, Украина
Литва поддерживает Украину / business.ua

Власти Литвы заявили о готовности передать Украине летальное оружие. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сказал министр национальной обороны этой балтийской страны Арвидас Анушаускас, пишет LRT.

"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, включая передачу Украине летального оружия", – заявил Анушаускас.

Однако о том, какое именно оружие Литва передаст Украине, не уточняется.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", – добавил Анушаускас.

О том, что Литва готова передать Украине летальное оружие Анушаускас рассказал в городе Рукле на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт. Последняя прибыла в Литву, чтобы навестить солдат бундесвера.

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Читайте такжеВсе будут вовлечены в этот вопрос: Данилов детально рассказал о Плане обороны на случай вторжения РФНапомним, ранее в Соединенных Штатах Америки работают над разработкой нового расширенного пакета военной помощи Украине. Финальное решение о помощи примет президент США Джо Байден.

Войска России у границ Украины

О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.

Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.

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