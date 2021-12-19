Отключение SWIFT: в России говорят, что переживут, но в санкции не верят

В РФ не боятся данных угроз.
В случае вторжения России в Украину, Запад грозится отключить ее от SWIFT. В Москве ответили на это предупреждение. Там уверяют, что переживут такие изменения. И при этом сомневаются, что Запад введет такую санкцию, пишут росСМИ со ссылкой на председателя правления "банка ВТБ" Андрея Костина в эфире одного из российских каналов.
В частности, Костин считает, что отключение от SWIFT маловероятно.
"Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное – это мало сказать",– сказал Костин.
Между тем, отключение от SWIFT подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав его "ядерным".
Напомним, политический эксперт Геннадий Дубов заявил, что отключение России от SWIFT вряд ли существенно навредит Москве, поскольку у государства давно есть своя платежная система. Отказ Европы от российских энергоносителей также под сомнением. В случае реального предупреждения о санкциях, Запад назвал бы четкий алгоритм действий. Под предлогом защиты Украины от российского вторжения Киеву могут поставить условие выполнения Минских соглашений в действующей редакции.
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