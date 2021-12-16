Отключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценария

Запад не отключит Россию от SWIFT, чтобы не усилить взаимодействие Москвы с Китаем – эксперт / Reuters

Отключение России от SWIFT вряд ли существенно навредит Москве, поскольку у государства давно есть своя платежная система. Отказ Европы от российских энергоносителей также под сомнением. В случае реального предупреждения о санкциях, Запад назвал бы четкий алгоритм действий. Под предлогом защиты Украины от российского вторжения Киеву могут поставить условие выполнения Минских соглашений в действующей редакции. Об этом заявил политический эксперт Геннадий Дубов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что отключение РФ от системы международных платежей SWIFT и запрет на российские газ и нефть на Западе является маловероятным сценарием. Такой шаг может привести к укреплению экономического сотрудничества Москвы с Пекином, что не соответствует интересам западного мира.

Читайте такжеАтака на Украину и отказ от нефти и газа из РФ: журналист оценил шансы на жесткий удар Запада"Иран живет без SWIFT уже сколько лет? У нас давно любят фантазировать, что нужно эмбарго на поставку, соответственно, углеводородов российских, газа, нефти... Сколько они будут стоить, если Россию выбросить из этих рынков, и с какой стати европейцы на это согласятся?. Если отрубить от SWIFT... Иран сегодня торгует только с Китаем. Хотят, чтобы западный мир просто подвинул Россию в Китай? Так они прямо декларируют, что, наоборот, их политика сдерживания Китая сегодня основывается, в частности, на поиске компромиссов с Россией. Поэтому если посмотреть через эту призму, то получится совсем иначе", - отметил Дубов.

По его словам, SWIFT является частной организацией, на коммерческую политику которого не могут повлиять США и ЕС.

"Там частный капитал. Как ЕС (как конфедеративный орган), правительство США в принципе могут заставить частную компанию свою систему где-нибудь отсоединить? Даже формально это невозможно", - сказал эксперт.

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Также он добавил, что если бы у Запада были реальные планы по серьезным санкциям против России, то уже появились бы их пошаговые условия. Украина может столкнуться со сценарием, при котором стране заявят о защите от российского военного вторжения, в результате которого Киеву, дескать, нужно будет согласиться на реализацию Минских соглашений в действующей редакции.

"Если бы хотели действительно испугать, они бы четко раскладывали конкретно, что раз, два, три, SWIFT, эмбарго и что-то еще. А то, что они говорят, - это, по сути, речь идет о том, чтобы отбили это "бумажное вторжение", которое происходило 2 месяца на страницах западных газет. Это дымовой занавес. Я также верю, что нам "впарят" Минск в буквальной редакции под видом того, что "мы, соответственно, защитили вас от полноценного полномасштабного вторжения из пяти направлений", - подчеркнул Геннадий Дубов.

Санкции Запада против РФ и угроза военного вторжения в Украину

По данным источников Bloomberg, четыре ведущий страны Евросоюза – Германия, Франция, Италия и Испания – пока не поддерживают планы по ускоренному обсуждению новых санкций против России по причине риска военного вторжения Москвы на территорию Украины. Они призывают к диалогу с Москвой.

Среди экономических мер рассматривается возможность остановки процессов, связанных с запуском газопровода Северный поток-2, и отключения банков РФ от финансирования Запада.

Кроме того, в ЕС есть страны, которые полагают, что Россия реально не намерена осуществлять военное вторжение в Украину, и стянула войска к границам государства с целью оказания давления.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в Евросоюза поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Европа жестко ответит России в случае агрессивных действий в отношении украинского государства.