Отключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценария

Украине могут поставить условие по невыгодной реализации "Минска" под предлогом того, что Запад "защитил" Киев от прямой агрессии РФ, считает Геннадий Дубов.
Отключение России от SWIFT вряд ли существенно навредит Москве, поскольку у государства давно есть своя платежная система. Отказ Европы от российских энергоносителей также под сомнением. В случае реального предупреждения о санкциях, Запад назвал бы четкий алгоритм действий. Под предлогом защиты Украины от российского вторжения Киеву могут поставить условие выполнения Минских соглашений в действующей редакции. Об этом заявил политический эксперт Геннадий Дубов.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что отключение РФ от системы международных платежей SWIFT и запрет на российские газ и нефть на Западе является маловероятным сценарием. Такой шаг может привести к укреплению экономического сотрудничества Москвы с Пекином, что не соответствует интересам западного мира.
Читайте такжеАтака на Украину и отказ от нефти и газа из РФ: журналист оценил шансы на жесткий удар Запада"Иран живет без SWIFT уже сколько лет? У нас давно любят фантазировать, что нужно эмбарго на поставку, соответственно, углеводородов российских, газа, нефти... Сколько они будут стоить, если Россию выбросить из этих рынков, и с какой стати европейцы на это согласятся?. Если отрубить от SWIFT... Иран сегодня торгует только с Китаем. Хотят, чтобы западный мир просто подвинул Россию в Китай? Так они прямо декларируют, что, наоборот, их политика сдерживания Китая сегодня основывается, в частности, на поиске компромиссов с Россией. Поэтому если посмотреть через эту призму, то получится совсем иначе", - отметил Дубов.
По его словам, SWIFT является частной организацией, на коммерческую политику которого не могут повлиять США и ЕС.
"Там частный капитал. Как ЕС (как конфедеративный орган), правительство США в принципе могут заставить частную компанию свою систему где-нибудь отсоединить? Даже формально это невозможно", - сказал эксперт.
Также он добавил, что если бы у Запада были реальные планы по серьезным санкциям против России, то уже появились бы их пошаговые условия. Украина может столкнуться со сценарием, при котором стране заявят о защите от российского военного вторжения, в результате которого Киеву, дескать, нужно будет согласиться на реализацию Минских соглашений в действующей редакции.
"Если бы хотели действительно испугать, они бы четко раскладывали конкретно, что раз, два, три, SWIFT, эмбарго и что-то еще. А то, что они говорят, - это, по сути, речь идет о том, чтобы отбили это "бумажное вторжение", которое происходило 2 месяца на страницах западных газет. Это дымовой занавес. Я также верю, что нам "впарят" Минск в буквальной редакции под видом того, что "мы, соответственно, защитили вас от полноценного полномасштабного вторжения из пяти направлений", - подчеркнул Геннадий Дубов.
Санкции Запада против РФ и угроза военного вторжения в Украину
По данным источников Bloomberg, четыре ведущий страны Евросоюза – Германия, Франция, Италия и Испания – пока не поддерживают планы по ускоренному обсуждению новых санкций против России по причине риска военного вторжения Москвы на территорию Украины. Они призывают к диалогу с Москвой.
Среди экономических мер рассматривается возможность остановки процессов, связанных с запуском газопровода Северный поток-2, и отключения банков РФ от финансирования Запада.
Кроме того, в ЕС есть страны, которые полагают, что Россия реально не намерена осуществлять военное вторжение в Украину, и стянула войска к границам государства с целью оказания давления.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в Евросоюза поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Европа жестко ответит России в случае агрессивных действий в отношении украинского государства.