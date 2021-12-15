Удар по банкам РФ и остановка СП-2: в ЕС не верят угрозам Путина и тормозят санкции – Bloomberg

В ЕС разделились мнения стран по вопросу быстрых жестких санкций против России / Фото Reuters

Ведущие государства Европейского Союза – Германия, Франция, Испания и Италия – не поддерживают планы по ускоренной подготовке санкций в отношении РФ и выступают за диалог с Москвой. Другие страны считают, что риторика об ограничениях помогает сдержать агрессивные планы России. Новые санкции могут включать отключение российских банков от системы финансирования Запада и остановку работы по запуску Северного потока-2.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, страны ЕС разделились в вопросе планирования новых санкций в отношении России. Франция, Италия, Германия и Испания не считают уместной идею быстрой подготовки усиленных ограничений и выступают за проведение диалога с Москвой.Читайте такжеБольшая война РФ и Украины – катастрофа для Москвы и Европы: Резников призвал Запад к контрудару

Другие государства, которые входят в ЕС, придерживаются точки зрения, согласно которой риторика об ужесточении санкций помогает сдержать Россию от военного вторжения в Украину.

"Мы хотим использовать режим предотвращения, то есть работу дипломатии, попытаться изучить разные сценарии, чтобы иметь ответ для каждого из них и дать понять, что ответ будет в случае применения любого из сценариев", - утверждает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Журналисты указывают, что недавно с Путиным провели переговоры ряд лидеров государств Запада, среди которых президенты США Байден, Франции Макрон и новый канцлер ФРГ Шольц. Главу Кремля предупредили о том, что западный мир отреагирует на возможную новую военную операцию России против Украины мощными экономическими санкциями.

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В ЕС обсуждают вопрос остановки Северного потока-2

Согласно данным их источников, среди ограничений рассматриваются наказания в виде отключения крупных банков России от системы финансирования Запада, а также остановка мероприятия, связанных с запуском газопровода Северный поток-2.Читайте такжеСеверный поток-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский предупредил Европу о мощном ударе

В странах Восточной Европы, а также Нидерландах и Скандинавских государствах требуют, чтобы новые возможные ограничения против России обсудили с ними как можно быстрее. Однако в Германии не считают такую идею удачной, так как опасаются утечки информации в СМИ, в результате чего может не остаться рычагов давления на Москву.

Германия предлагает ждать действия России

По мнению других инсайдеров журналистов, Германия и страны-единомышленники предпочитают подождать, на какие агрессивные действия пойдет Москва, и до этого момента не готовы предлагать свои варианты ограничений. В таком случае Евросоюз введет жесткие санкции, однако сейчас, по мнению Берлина, обсуждать их нет смысла, так как конкретные планы РФ пока неизвестны.

Подчеркивается, что в ЕС есть и государства, которые считают, что войска России у границ Украины размещены не с целью вторжения, а для оказания давления.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico в конце октября опубликовали статьи, в которых рассказали о концентрации Россией войск у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что РФ стянула уже 94 тысячи военных к украинским границам. Не исключается вариант увеличения воинского контингента до 175 тысяч. Однако Киев готов к такому сценарию.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал действия России, связанные с размещением войск у границ Украины, дескать, угрозой российским рубежам со стороны НАТО. В Кремле призвали президента США Байдена к диалогу с Путиным.

Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря. Байден поддержал Украину, осудил ситуацию с войсками РФ у украинских границ, и не гарантировал Москве, что Киев не вступит в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос о готовности Киева отказаться от курса на НАТО в обмен на отвод российских войск от своих границ, подчеркнул, что украинское государство не верит любым гарантиям и обещаниям Москвы.