Украина в окружении 175 тысяч военных РФ: в Минобороны объявили о готовности Киева к сценарию Москвы

В Киеве готовы к повышенной концентрации войск России у границ Украины - Резников / УНИАН

Существует вероятность, при которой Россия усилит концентрацию войск у границ Украины. Численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В эфире эстонского телеканала ERR он рассказал о том, что если тенденция к наращиванию российских войск у границ Украины продолжится, то ожидается ситуация, при которой количество подразделений противника увеличится до 175 тысяч. Киев к подобному развитию событий уже готов.

Читайте такжеПутин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударомПо его словам, сегодня оборонное ведомство фиксирует 94 тысячи военных РФ у украинских границ.

"Если эта тенденция сохранится, то их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысяч человек. Возможность такого наращивания действительно есть, но мы готовы и для нас нет никаких неожиданностей", - подчеркнул глава Минобороны Алексей Резников.

Ранее журналисты The Washington Post сообщили о том, что в распоряжении редакции появился документ американской разведки со спутниковыми фотографиями, на которых зафиксирована концентрация 70 тысяч российских военных на трех направлениях неподалеку от границ Украины и в оккупированном Крыму. Согласно этим данным, в приграничных с украинским государством районах развернуты 50 боевых тактических групп, танки и артиллерия.

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При этом также указывается, что Россия может пойти на военный сценарий против Украины с участием 175 000 военных.

Войска России у границ Украины

Журналисты американских изданий The Washington Post и Politico в конце октября опубликовали материалы, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских военных подразделений.

Посол в Германии Андрей Мельник говорил, что в Киеве обеспокоены ситуацией с войсками РФ у границ Украины. По его словам, фиксируется такой же уровень опасности, как и в 2014 году, когда россияне оккупировали Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что маневры войск России у границ Украины связаны с, дескать, угрозой НАТО у российских кордонов. В связи с якобы такой ситуацией Москва настаивала на переговорах Путина с президентом США Байденом.

В Белом доме объявили о том, что переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным состоятся 7 декабря. В ходе диалога Байден подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Спикер Кремля Песков также говорил, что Киев может получить гарантии безопасности от Москвы. Однако для этого должна состояться реализация Минских соглашений по Донбассу.

Журналисты Reuters поговорили с экспертами стран Запада и России, после чего пришли к выводу о том, что Россия вряд ли решится на военное вторжение в Украину. Скорее всего, Москва пытается показать "красные линии" в отношении украинского государства.