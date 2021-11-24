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Военная атака России и войска у границ Украины: СМИ раскрыли планы Кремля и назвали цель Путина

24 ноября 2021, 17:07
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Москва могла бы пойти в наступление с трех направлений – с севера, с востока или юга, а также с моря на Одессу и Мариуполь, считает Самир Пури.

Российские войска
На Западе не видят оснований для нового военного вторжения России в Украину / УНИАН

Полноценная военная операция по вторжению России в Украину вряд ли является наиболее вероятным сценарием. Концентрация российских войск у украинских границ, скорее, является демонстрацией Москвы защищать свои "красные линии" в отношении украинского государства. Причем неизвестно, с какой силой может действовать НАТО в защиту Украины, поскольку отсутствие реакции дискредитирует Альянс.

Об этом идет речь в материале Reuters. Немецкие журналисты побеседовали со множеством источников в России и на Западе, после чего пришли к выводу, согласно которому вероятность российского вторжения в Украине не является "неизбежной".

"Красные линии" Кремля по Украине

"Reuters поговорило с более чем десятком источников, включая представителей западной разведки и российскими экспертами по политике Кремля, и почти все согласились, что вторжение маловероятно является неизбежным", - указано в статье.

Как полагают эксперты, российский президент Владимир Путин, похоже, показывает реальную угрозы армии РФ для того, чтобы продемонстрировать "красные линии" Москвы в отношении Киева. Подобная ситуация была весной, когда сотни тысяч войск сконцентрировали возле границ Украины, однако позже подразделения были отведены.

Таким образом, Кремль пытается показать Западу, что с РФ "необходимо считаться"

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Откуда может ударить Россия

По мнению старшего сотрудника по вопросам гибридной войны Международного института стратегических исследования Самира Пури, если Россия все же пойдет на полномасштабную военную операцию против Украины, то Москва может атаковать с севера, в том числе и из Беларуси, с востока или юга – через оккупированный Крым – и с моря на Одессу и Мариуполь.

Украина вряд ли станет полем битвы между Россией и НАТО

Как полагают эксперты, однако, Москву от военной интервенции может удержать реакция Запада. Ведь неизвестно, какие действия может применить НАТО для защиты Украины – Альянс вынужден будет действовать, чтобы не показать несостоятельность организации.

"И в НАТО и в Москве просчитывают, куда могут завести шаги по эскалации. Если НАТО развернет свои силы для борьбы…, то россияне сочтут это как невероятной силы эскалацию", - сказал Пури.

Также эксперт добавил, что Украина вряд ли превратится в "поле битвы", однако украинский вопрос в отношениях России и Североатлантического альянса действительно актуален.

В статье подчеркивается, что на данный момент Россия разместила неподалеку от границ Украины приблизительно 92 тыс. войск.

Войска России у границ Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.

В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.

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