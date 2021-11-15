Атака мигрантов на границы Украины и вторжение России: в НАТО предупредили Киев об опасном сценарии

Столтенберг / УНИАН

Ситуация с попыткой нелегальных мигрантов прорваться через границы Польши может повториться в Украине, Латвии и Литве. НАТО фиксирует значительное усиление российское военной силы у украинских границ. У России есть возможности, чтобы провести потенциальную военную атаку на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В ходе совместного с главой МИД Дмитрием Кулебой брифинга в понедельник, 15 ноября, он рассказал о том, что режим Лукашенко использует ситуацию с мигрантами в своих целях. И возможен сценарий, при котором с такой проблемой столкнутся Литва, Латвия и Украина.

"Мы видим, что происходит на границе с Польшей. Также проблемы могут быть в Литве, Латвии и Украине. Мы понимаем, что режим Лукашенко использует ситуацию с мигрантами, мы очень обеспокоены такой ситуацией", - объяснил Столтенберг.

По его словам, в коллективном блоке безопасности Запада видят существенное укрепление военной силы у границ Украины.

"Мы должны быть реалистами и понимать, с какими вызовами мы сталкиваемся. Мы видим огромное увеличение военной силы возле Украины", - уточнил генеральный секретарь Альянса.

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Читайте такжеВойска у границ Украины и мигранты в Польше: в Британии призвали НАТО быть готовым к войне с РоссиейТакже он добавил, что на Западе должны понимать наличие у России сил и возможностей для проведения военной операции в отношении Украины.

"Я не хочу спекулировать, но я думаю, что нам нужно быть честными, нам нужно думать над тем, что существуют потенциальные возможности, которые имеет Россия, чтобы провести потенциальные агрессивные действия против Украины", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico публиковали материалы о том, что Россия концентрирует свои войска у границ Украины. Журналисты показывали спутниковые снимки перемещения техники.

Однако в Минобороны заявили, что не фиксируют увеличения числа российского военного контингента у границ Украины.

В Офисе президента 7 ноября сказали, что сомневаются в правдивости информации из США о стягивании Россией войск к границам Украины.

По данным британского издания Financial Times, западные спецслужбы располагают информацией, согласно которой вероятность военного вторжения России в Украину является высокой. Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что информация украинской разведки совпадает со сведениями Запада. По ее словам, исходные данные требуют дальнейшего обсуждения.

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