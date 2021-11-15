На Западе спецслужбы предупредили о "высокой вероятности" вторжения РФ в Украину - Financial Times

На Западе спецслужбы предупредили о "высокой вероятности" вторжения РФ в Украину / Reuters

Сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Согласно его информации, в своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

Опасения стран Запада по поводу возможной эскалации конфликта со стороны Кремля подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Информация нашей (военной разведки) совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизация ситуации в Украине этой зимой", — рассказала она.

При этом Маляр отметила, что интерпретация собранных разведданных требует дальнейшего обсуждения и полной ясности о намерениях РФ у западных спецслужб пока нет.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что сегодняшние действия российских властей похожи на то, что происходило в 2014 году.

"Это то, что они делали в 2014 году. Это вызывает серьезные опасения", — заявил он.

В свою очередь руководитель Главка разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что стягивание российских войск к украинской границе может быть как подготовкой к крупномасштабному вторжению, так и попыткой психологического давления.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что The Washington Post опубликовала материал, в котором речь шла о том, что зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.

Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.

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