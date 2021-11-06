УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву "гонца" из-за наращивания войск у границ Украины

6 ноября 2021, 07:24
Прослушать новость
Остановить

Администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации напряжения между Москвой и Киевом.

Российские войска
Глава ЦРУ отправился в Москву из-за наращивания войск у границ Украины / Reuters

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил в Россию директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, редкая поездка Бернса в Россию, где он провел переговоры с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля, непосредственно участвующими в военных действиях, состоялась в связи с тем, что США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины.

Оценки мотивов России внутри администрации очень отличаются: некоторые источники сообщают CNN, что они считают, что Россия может готовиться к вторжению, в то время как другие предполагают, что она проводит учения или просто пытается запугать Украину.

Отмечается, что администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации напряжения между Москвой и Киевом. Источники сообщили CNN, что после своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять это напряжение.

Уточняется, что в четверг в Киев также направили чиновника Госдепартамента для поддержки этих усилий.

Реклама

Войска России у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

В Пентагоне заявили, что им известно о информации по войскам России у границ Украины. Вашингтон намерен продолжить консультации с союзниками по данному вопросу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать статью Politico о войсках РФ у границ Украины и подчеркнул, что передвижение военных подразделений на своей территории является внутренним делом российского государства.

Читайте также:

viber
новости США ЦРУ российские войска Джо Байден война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Россия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву «гонца» из-за наращивания войск у границ Украины». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Не спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровьеНе спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровье Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюраЛунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра Температура до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезньТемпература до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезнь Блинкен во время встречи с Зеленским сделал громкое заявление о СП-2Блинкен во время встречи с Зеленским сделал громкое заявление о СП-2
08:18

Антирекорд по смертям от COVID-19: в Украине жертвами болезни за сутки стали почти 800 человек

08:01

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

07:53

Резников заявил, что Украина ведет консультации на всех уровнях из-за российских войск возле границыВидео

07:45

У кого на самом деле отобрал победу Зеленскиймнение

07:24

Россия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву "гонца" из-за наращивания войск у границ УкраиныВидео

Реклама
07:10

Особый ген провоцирует тяжелое течение COVID-19: у кого он естьВидео

06:28

Зеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорилмнение

06:01

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

05:28

Морозы атакуют неожиданно: синоптик предупредил о резком похолоданииВидео

05:20

Влад Росс. Ждет ли Медведчука тюрьмаВидеоблоги

05:02

День мужчин 2021: когда, четкие поздравления и прикольные картинки к празднику

04:46

Есть ли дешевый продукт для снижения холестерина - комментарий эксперта

04:15

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровительВидео

03:50

"Не уподобляйтесь дикарям!": Комаровский рассказал, как не нужно лечить ОРВИ

03:15

"Красивая и женственная": солистка The Hardkiss Юлия Санина восхитила снимком без макияжа

02:44

Ляшко пообещал открыть больницу Феофания для "простых людей"Видео

02:30

Диетолог рассказала, как употребление какао влияет на кожу

02:13

Коронавирус у котов и собак: как распознать и лечить опасную болезньВидео

01:54

Дистанционное обучение: психотерапевт предупредила об опасных последствиях для здоровья ребенкаВидео

01:32

Узнать невозможно: Слава Каминская в облегающем платье показала, как выглядела в школеВидео

Реклама
01:11

Дворцовый переворот или революция: астролог дал мрачный прогноз для ПутинаВидео

00:50

Стало известно, как удары головой по мячу влияют на футболистовВидео

00:47

Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

00:19

Близнецам – невероятная прибыль, Девам – хлопоты: гороскоп на 6 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

05 ноября, пятница
23:55

Смертельное ДТП в Харькове: у подростка принудительно возьмут анализ крови

23:41

Семейный психолог пояснила, как правильно паре распознать сексуальную дисгармонию

23:23

В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в УкраинеВидео

22:51

Как быть счастливой и любимой: три ценных совета психологаВидео

22:31

Выяснились условия посещения горнолыжных курортов в УкраинеВидео

22:26

"Назло всем врагам буду делать так же": Разумков рассказал о своей "Разумной политике"Видео

22:06

В Украине намерены ввести "ковидную амнистию" - ЛяшкоВидео

21:43

Подоляк жестко "присадил" Авакова и закрыл вопрос его отставкиВидео

21:23

У Саакашвиили начались серьезные провалы в памяти - адвокат

20:45

18 малышей случайно привили от коронавирусаВидео

20:33

"Особенные отношения": Меркель выступила за диалог с Россией

20:19

Названы  5 самых опасных дней ноября, которые могут навлечь непрятности, как защититься

20:05

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

20:04

Украинцы могут получить водительское удостоверение по почтеВидео

20:02

Врач озвучила три главных причины снижения иммунитета

19:50

"Это было у моря, где ажурная пена, где волна бирюзова": рецензия на фильм "Почему я был жив"

Реклама
19:32

Гнилое семя: ТОП-5 непутевых родственников знаменитостей

19:27

"Антиваксеры убивают": похоронившая отца киевлянка рассказала об ужасах в ковидных больницах

19:22

Рынок земли: украинцы продают свои гектары бешеными темпамиВидео

19:00

Доктор Комаровский. Противовирусные препараты эффективны в начале ОРВИ?Видеоблоги

18:55

Престарелый диктатор Лукашенко превращается в "гаранта наоборот"мнение

18:52

В Днепре медики спасли мужчину, на котором заграничные врачи "поставили крест"Видео

18:44

"Теперь они имеют два пути": Зеленский прокомментировал подписание закона об олигархах

17:57

Алла Пугачева и София Ротару тряхнули стариной и спели песню t.A.T.u.Видео

17:39

Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от коронавируса онкобольнымВидео

17:28

Отказ от вакцинации: Соцстрах разъяснил, оплачиваются ли больничные отстраненным от работыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять