В G7 сделали заявление из-за наращивания военных сил РФ на границе с Украиной

Страны Большой семерки поддержали Украину/ Facebook Посольство Украины в США

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США - и Высокий представитель Евросоюза сделали заявление в связи с наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.

Заявление, в котором страны заявили о своей обеспокоенности, опубликовано на сайте Госдепа США.

Страны G7 высказали "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Они добавили, что поддерживают сдержанную позицию Украины.

Читайте такжеЗеленский объяснил, зачем Россия стягивает армию к границам Украины"Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления являются угрожающей и дестабилизирующей деятельностью. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно осуществить деэскалацию согласно своих международных обязательств. В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала относительно прозрачности военных движений, и реагировать на процедуру, установленную главой III Венского документа", - говорится в сообщении.

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