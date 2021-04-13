В G7 сделали заявление из-за наращивания военных сил РФ на границе с Украиной

Россию призвали прекратить провокации и немедленно осуществить деэскалацию согласно международных обязательств.
Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США - и Высокий представитель Евросоюза сделали заявление в связи с наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в аннексированном Крыму.
Заявление, в котором страны заявили о своей обеспокоенности, опубликовано на сайте Госдепа США.
Страны G7 высказали "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Они добавили, что поддерживают сдержанную позицию Украины.
Читайте такжеЗеленский объяснил, зачем Россия стягивает армию к границам Украины"Эти широкомасштабные перемещения войск без предварительного уведомления являются угрожающей и дестабилизирующей деятельностью. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно осуществить деэскалацию согласно своих международных обязательств. В частности, мы призываем Россию придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала относительно прозрачности военных движений, и реагировать на процедуру, установленную главой III Венского документа", - говорится в сообщении.
РФ наращивает войска возле украинских границ – о чем ранее писал Главред:
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Съемочная группа британского телеканала Sky News показала кадры из лагеря российских войск в Воронежской области, расположенном у железнодорожной станции Масловка, недалеко от границы Украины. Армейские военные грузовики имеют код 76 на госномерах, что означает, что они прибыли из Центрального военного округа, то есть как минимум за 1100 километров от границы с Украиной.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.