У Путина исключили возможность войны с Украиной

Песков высказался о военном конфликте с Украиной / ТАСС

Война с Украиной невозможна и никто не рассматривает такую возможность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, - ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заявил Песков.

Он также добавил, что "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине".

При этом Песков подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.

"Россия никогда не была участницей этого "конфликта". Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - добавил Песков, пишет Интерфакс.

По словам Пескова, заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел.

"Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона", - заявляют в Кремле.

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