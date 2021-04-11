У Путина исключили возможность войны с Украиной

По словам Пескова, никто не приемлет возможность войны с Украиной.
Война с Украиной невозможна и никто не рассматривает такую возможность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.
"Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, - ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - заявил Песков.
Он также добавил, что "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине".
При этом Песков подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.
"Россия никогда не была участницей этого "конфликта". Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - добавил Песков, пишет Интерфакс.
По словам Пескова, заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел.
"Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона", - заявляют в Кремле.
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Войска России у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- 6 апреля из-за обострения ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. Зеленский предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля сделал заявление, согласно которому военные подразделения РФ у границ Украины могут находиться столько времени, сколько понадобится Москве. Решение о сроках базирования российских войск будут принимать военное руководство и президент Путин.
- В США в связи с действиями России приняли решение отправить два корабля в Черное море, чтобы обеспечить сдерживание России. Американские корабли будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.