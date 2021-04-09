США приготовили боевой ответ Москве на войска России у границ Украины

Военные корабли США будут находиться в Черном море до 4-5 мая - МИД Турции / Reuters

Два боевых корабля США зайдут в Черное море, где будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. Базирование американских кораблей согласовано с Турцией и разрешениями в соответствии с Конвенцией Монтре. Анкара получила уведомление от Вашингтона 15 дней назад, заявили в турецком МИД.

"15 дней назад по дипломатическим каналам нам пришло уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - сказали в пятницу, 9 апреля, в турецком внешнеполитическом ведомстве, сообщает Reuters.

Американское государство выполнило требования Конвенции Монтре и согласовало свой визит с Турцией, которая с 1936 года контролирует проливы Босфор и Дарданеллы. Конвенцией ограничен доступ военным кораблям в Черное море и регулируется пребывание в акватории иностранных судов. Торговые суда могут проходить через проливы в свободном порядке, а военные корабли стран, которые не имеют выхода к Черному морю, могут находиться в акватории в течение 21 дня с определенными ограничениями.

Посольство России в Турции сообщило РИА Новости, что американские корабли будут находиться в Черном море в период с 14-15 апреля до 4-5 мая.

"США как участник конвенции Монтрё выполнили процедуры, предусмотренные конвенцией для прохода в Черное море. Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - указано в сообщении.

США готовы к реакции на действия России

Как сообщает CNN, незадолго до этого в Минобороны США заявляли о том, что Вашингтон изучает возможности отправить военные корабли в Черное море, чтобы показать свою поддержку Украине в ситуации со стягиванием российских войск к границам государства. Также американцы намерены показать россиянам контроль над ситуацией.

Кроме того, в Пентагоне анонсировали запуск разведывательных самолетов в международное воздушное пространство над Черным морем с целью контроля передислокации российских войск в захваченном Крыму.Читайте такжеДипломат объяснил, как США должны ударить по РФ, чтобы все поняли в Кремле

Как подчеркнули в США, американцы готовы реагировать в случае изменения ситуации к худшему и перехода РФ к более агрессивным действиям.

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