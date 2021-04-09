Хомчак объявил о позиции Украины по Донбассу и предупредил Россию

Украина не планирует проводить военную операцию по освобождению Донбасса - Хомчак / УНИАН

Заявления России о якобы подготовке Украины к так называемому "наступлению на Донбасс" являются ложными. Москва пытается посеять панику среди украинцев в ОРДЛО и дискредитировать украинское государство. Киев не готовит военной операции и стремится к миру, однако ВСУ готовы отражать атаки противника как в зоне конфликта на востоке страны, так и вокруг других своих территорий. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

В его заявлении, опубликованном Генеральным штабом ВСУ в Facebook, говорится о том, что Россия проводит специальную кампанию по дезинформации с целью дискредитации Украины на международной политической арене, распространения панических настроений в ОРДЛО и изменения политической повестки. Действия Москвы рассчитаны на реализацию российского геостратегического курса.

"Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационный повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", - сказал Хомчак.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

Военачальник акцентировал внимание на том, что Киев не стремится к силовому освобождению оккупированных районов Донбасса. Такие действия могут привести к серьезным потерям среди мирного населения и военных. Это неприемлемо для украинского государства. Выбор Киева – урегулирование вооруженного конфликта мирным путем.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", - добавил Хомчак.

Также он добавил, что украинские вооруженные силы будут готовы ответить на провокации противника и в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, и вокруг других украинских территорий.Читайте такжеХомчак сказал, оказалась ли Украина в западне из-за стягивания войск РФ

"Еще раз подчеркиваю, что Вооруженные Силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случаях осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины", - подчеркнул Руслан Хомчак.

Войска России у границ Украины