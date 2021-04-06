В России объявили о начале проверки боевой готовности армии

Россияне планируют провести в апреле 4048 военных учений различного масштаба.
В российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боеготовности армии. Войска выведены на полигоны с целью прохождения различных военных маневров. Проверка готовности войск организована во всех военных округах России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", - сказал он в ходе совещания в Национальном центре управления обороной, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Шойгу требует обеспечения высокого качества проведения боевых учений и соблюдения правил безопасности при передвижении военных эшелонов и боевой техники.
В Минобороны утверждают, что в апреле россияне планируют провести 4048 различного масштаба и видов учений. Среди них – 812 двусторонних военных маневров на 101 полигоне, а также 512 учебных объектах.Читайте такжеРезников оценил шансы широкомасштабной военной кампании на Донбассе
Проверка боеготовности войск будет проходить во всех военных округах, в том числе на Северном флоте, районах крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. В маневрах планируют задействовать все виды и рода войск.
В Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генштаба. Маневры по учебным боевым действиям состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. Ожидается, что в остальных округах, а также на Северном флоте, проверки боеготовности будут реализовываться под руководством командующих войсками.
Российские войска у границ Украины
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины. Россияне мотивируют свои действия подготовкой к военным учениям Запад-2021.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что маневры по подводу войск к украинским границам связаны с "повышенной активностью стран НАТО".
- Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович считает, что Россия пытается оказывать давление на Украину с целью получения уступок на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, полномасштабная война Москвы и Киева на данный момент маловероятна.
- Ветеран АТО, парламентарий от фракции Голос Роман Костенко полагает, что сейчас нет риска военного нападения РФ на Украину. Если такой сценарий станет возможным, то россияне будут атаковать украинское государство не через территорию Донбасса.