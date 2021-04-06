В России объявили о начале проверки боевой готовности армии

Россия проведет проверку боеготовности войск во всех военных округах / УНИАН

В российских вооруженных силах стартовали плановые контрольные проверки боеготовности армии. Войска выведены на полигоны с целью прохождения различных военных маневров. Проверка готовности войск организована во всех военных округах России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", - сказал он в ходе совещания в Национальном центре управления обороной, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Шойгу требует обеспечения высокого качества проведения боевых учений и соблюдения правил безопасности при передвижении военных эшелонов и боевой техники.

В Минобороны утверждают, что в апреле россияне планируют провести 4048 различного масштаба и видов учений. Среди них – 812 двусторонних военных маневров на 101 полигоне, а также 512 учебных объектах.Читайте такжеРезников оценил шансы широкомасштабной военной кампании на Донбассе

Проверка боеготовности войск будет проходить во всех военных округах, в том числе на Северном флоте, районах крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. В маневрах планируют задействовать все виды и рода войск.

В Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генштаба. Маневры по учебным боевым действиям состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. Ожидается, что в остальных округах, а также на Северном флоте, проверки боеготовности будут реализовываться под руководством командующих войсками.

Российские войска у границ Украины